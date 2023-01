Senator vraagt om arrestatiebevel voor Bolsonaro, inmiddels 1500 arrestaties na bestorming

400 gestrande KLM-passagiers na drie dagen Singapore weer naar huis: ‘Communica­tie was minpunt’

De laatste van de in totaal 400 KLM-passagiers die woensdag strandden in Singapore door een technisch mankement aan het vliegtuig, vliegen dit weekend terug naar Nederland. Dat heeft de luchtvaartmaatschappij laten weten. Isabel Mosk (41) uit Weesp landde zaterdagmorgen alweer op Schiphol en is in tegenstelling tot sommige medepassagiers vrij positief over het gedwongen oponthoud in de stadstaat.

