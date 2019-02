Senator Warren bevestigt kandidatuur voor presidentsverkiezingen 2020

Warren wordt door de huidige president Trump hevig bekritiseerd vanwege haar herhaalde bewering van inheemse afkomst te zijn. Die bewering stamt al van 2012 maar blijft haar achtervolgen. Trump noemt haar dan ook vaak denigrerend Pocahontas en stuurde nu opnieuw een tweet dat ‘Warren, ofwel Pocahontas’ zich kandidaat had gesteld: ‘Zal ze zich kandidaat stellen als de eerste ‘Native American’ of is ze er na 32 jaar achtergekomen dat dit toch niet echt werkt?’, twitterde hij.



In oktober liet Warren een DNA-test afnemen die een einde moest maken aan de kritiek van de Republikeinen over de bewering dat er inheems bloed door haar aderen stroomt.Uit de test bleek dat ze minstens één voorouder van inheemse afkomst heeft die vele generaties geleden leefde.



Warren sluit zich als vierde aan bij een groep van vrouwelijke Democratische presidentskandidaten. Ze is een voormalige professor in de rechten aan de universiteit van Harvard en gespecialiseerd in faillissementen en commercieel recht. Ze was de architect van nieuwe wetgeving onder Obama om consumenten te beschermen tegen woekerleningen. Nadat ze in 2012 werd verkozen tot senator werd ze een van de belangrijkste critici van immorele financiële praktijken en witteboordencriminaliteit.