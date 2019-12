‘Sint Maarten wil schuilkelders, geen bouwvoorschriften’

Het is al dagenlang onrustig op het Franse deel van Sint Maarten. Lokale autoriteiten in Marigot, de hoofdstad van Saint-Martin, zoals het noordelijke en Franse deel van het eiland heet, hadden vrijdag al politieversterking aangevraagd in Guadeloupe. Veel bewoners zijn woest. Ze vinden dat de Franse regering zich plots veel te veel bemoeit met de wederopbouw van het eiland na orkaan Irma, die twee jaar geleden grote verwoestingen aanrichtte. In de praktijk is er sindsdien ook te weinig herbouwd, zo luidt een klacht, terwijl vanuit Parijs deze week wel weer strengere regels kwamen over waar straks gebouwd mag worden en waar niet. Dat viel slecht, aldus de lokale media, waarop rellen uitbraken.

Begrip

Volgens Daniel Gibbs, de voorzitter van het lokale bestuur, zijn de rellen, de wegafzettingen en het vandalisme van de voorbije dagen niet goed te praten. Hij begrijpt de boosheid van de bewoners wel. ,,We worden bij een orkaan ook bedreigd door het water, dat is waar. Maar wat is hier een groter probleem? De orkaan of het water? Het gaat erom dat hier regels worden voorgeschreven voor een heel klein gebied waarbinnen mensen plotseling moeten verhuizen naar andere delen van het eiland, zonder dat iemand heeft gezegd hoe dat zal gaan of waar ze terechtkomen. Dit wordt allemaal opgelegd zonder enig overleg met de bevolking of met hun volksvertegenwoordigers. Begrijpelijk dat mensen dan boos worden. Verhuizen heeft geen zin, als je de mensen hier echt wilt helpen moet je schuilbunkers bouwen zodat ze echt veilig zijn in geval van een orkaan”, aldus Gibbs op een lokale radio.