Slachtoffers van zware crash in Californië waren net VS binnengesmokkeld via gat in grens

Dertien illegale migranten die gisteren in het zuiden van de Amerikaanse staat Californië omkwamen bij een tragisch verkeersongeval waren kort ervoor het land binnengesmokkeld via een gat in de grensafzetting. De Amerikaanse grensautoriteiten vermoeden dat de slachtoffers deel uitmaakten van een groep van meer dan veertig illegalen.

De aanrijding tussen een vrachtwagen vol grind en de auto waarin, naast de chauffeur en bijrijder, zeker 25 mensen zaten, is een van de dodelijkste ongevallen in het Californische grensgebied. Dertien van de inzittenden - mannen en vrouwen tussen de 15 en 53 - waren op slag dood, toen de vrachtwagen hen raakte.



Om zoveel mogelijk personen te kunnen vervoeren, waren de achterbanken uit de Ford Expedition gehaald. Officieel mag de SUV slechts acht inzittenden hebben. De autoriteiten stellen echter dat mensensmokkelaars vaker mensen onder levensgevaarlijke omstandigheden in voertuigen stouwen om maximaal te verdienen.



Gregory Bovino, sectorhoofd van de grensbewaking in El Centro nabij de Mexicaanse grens, zegt dat dinsdag op videobeelden twee voertuigen zijn waargenomen die door een gat in de grens tussen de VS en Mexico heenreden: de Ford Expedition en een Chevrolet Suburban. Beide wagens zaten vol illegalen, zo bleek.



In brand gevlogen

De Chevrolet vloog kort na binnenkomst in de VS in brand en de negentien inzittenden zijn ingerekend door grenspatrouilles. De Ford met de rest van de groep reed verder en kwam niet veel later in botsing met de vrachtauto. Tien van de dertien slachtoffers bleken Mexicanen. De drie anderen zijn nog niet geïdentificeerd.



Volgens de grensautoriteiten was er geen achtervolging gaande, toen de afgeladen SUV crashte. De onderbreking in de grensafzetting bevond zich zo'n 48 kilometer ten oosten van de plek des onheils. ,,Mensensmokkelaars laten keer op keer zien weinig respect voor mensenlevens te hebben’’, zegt Bovino.



Toen agenten op de plek van het ongeluk - zo'n 200 kilometer ten oosten van San Diego - aankwamen, probeerden sommigen van de overlevenden uit het gemangelde voertuig te kruipen. Anderen liepen rond in de aangrenzende velden. De voorkant van de vrachtwagen had zich in de zijkant van de wagen geboord.



‘Stilstaan bij gevaren’

,,Zij die erover denken illegaal de grens over te steken, zouden even stil moeten staan bij de gevaren ervan. Gevaren die maar al te vaak tot een tragedie leiden’’, vervolgt Bovino. ,,Drama's waarmee onze grensbewakers en eerstehulpverleners ongelukkigerwijs maar al te bekend zijn.’’



Het gebied waar de crash plaatsvond, stond in de jaren negentig bekend als hoofdroute voor mensensmokkel. Op nog geen 1,5 kilometer van de plek waar de Mexicanen gisteren het leven lieten, is een begraafplaats met rijen ongemarkeerde stenen. De laatste rustplaats voor migranten die bij hun vlucht naar de VS omkwamen.



Door verscherpte controles nam het aantal illegale grensoversteken flink af, maar voor sommige migranten bleef de regio in trek. Voormalig president Trump gaf het gebied prioriteit bij de bouw van zijn zo gewenste grensmuur tussen de VS en Mexico. De Amerikaanse immigratiedienst doet verder onderzoek naar de mensensmokkel.

