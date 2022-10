Slager van Aleppo geeft met raketaanval op Kiev visitekaartje af

Nieuwe bevelhebberDe Russische raketaanvallen van vanochtend op burgerdoelen in Oekraïne lijken een represaille voor de voor Rusland vernederende explosie van zaterdag op de Krimbrug. Tegelijk geeft de dit weekeinde door Vladimir Poetin benoemde nieuwe opperbevelhebber van de Russische strijdkrachten in Oekraïne, Sergej Soerovikin (55), zijn visitekaartje af.

Soerovikin is bekend met de strategie woonwijken te beschieten. Hij was eerder de commandant van de Russische interventie in Syrië waar hij een reputatie verwierf als ‘slager’ wegens het bombarderen van soms willekeurige wijken in met name de stad Aleppo die ongeveer met de grond gelijk werd gemaakt. Volgens het Britse ministerie van defensie geldt Soerovikin als een ‘notoir corrupte en meedogenloze generaal, zelfs naar de maatstaven van het Russische leger’.

Maar Sergej Soerovikin wordt in bepaalde kringen in Moskou bewonderd om zijn ‘totale meedogenloosheid’. Met zijn benoeming zou president Poetin de groeiende kritiek van haviken in Moskou en extreme nationalisten willen weerleggen. Zij beschuldigen het leger ervan de oorlog in Oekraïne niet hard genoeg te voeren. Dat verwijt is Soerovikin vreemd.

Ontslag van Russische bevelhebbers

Zijn benoeming kwam zaterdag na het ontslag van twee Russische hoge militaire bevelhebbers. Ze konden inpakken vanwege de gestage opmars van Oekraïense troepen in het noordoosten en zuiden van Oekraïne die steeds meer terrein terugwinnen op de slecht georganiseerde Russische bezetters. Dezelfde dag werd de strategisch belangrijke Kertsj-brug tussen Rusland en het geannexeerde schiereiland Krim beschadigd door een explosie.

Volledig scherm Vladimir Poetin applaudiseert na de benoeming van Soerovikin tot opperbevelhebber van alle Russische strijdkrachten in Oekraïne. © AP

IJzervreter

Soerovikin staat bekend als een ervaren ijzervreter die vocht in Tadzjikistan en Tsjetsjenië. Bij de commando’s nam hij deel aan de Sovjetoorlog in Afghanistan in de jaren 80 en daarna leidde hij het Russische leger in Syrië wat hem de eretitel Held van Rusland opleverde. Volgens een rapport van de Jamestown Foundation, een Amerikaanse denktank voor defensiebeleid maakte Soerovikin carrière in de top van de Generale Staf en het ministerie van Defensie na 2008, tijdens de radicale militaire hervorming ‘die meedogenloosheid vereiste’.

Soerovikin werd in Rusland twee keer gearresteerd. De eerste keer nadat soldaten onder zijn bevel drie demonstranten in de Russische hoofdstad Moskou hadden gedood tijdens de staatsgreep van augustus 1991 die voorafging aan het einde van de Sovjet-Unie. Hij werd later vrijgelaten op voorspraak van president Boris Jeltsin, zonder proces. Vier jaar later kreeg de generaal een straf - die later werd vernietigd - wegens illegale wapenhandel.

Wreedheid en corruptie

,,Al meer dan 30 jaar wordt de carrière van Soerovikin geplaagd door beschuldigingen van corruptie en wreedheid”, schreven Britse inlichtingenfunctionarissen in een recent rapport over Soerovikins waarschijnlijke promotie.



In een rapport dat in oktober 2020 werd gepubliceerd, noemde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch Soerovikin een ​​van de Russische commandanten die wegens oorlogsmisdaden in Syrië ter verantwoording zou kunnen worden geroepen. Hij staat sinds het begin van de oorlog in Oekraïne ook op de sanctielijst van de EU. Yevgeny Prigozhin, de schimmige oprichter van de Wagner-huurlingengroep, roemt hem als ‘de meest competente commandant in het Russische leger’.

