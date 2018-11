Slapende piloot schiet bestemming voorbij

Volgens de in Melbourne gevestigde vliegmaatschappij Vortex Air was de piloot, die niet bij naam wordt genoemd, de enige inzittende van de verder met vracht beladen tweemotorige Piper PA-31 Navajo Chieftain. Op 8 november zette hij vanaf Devonport koers naar King Island. Tijdens de vlucht naar het nabij Tasmanië gelegen eiland zette de vlieger het toestel op de automatische piloot en dommelde met een vaart van 380 kilometer per uur in. Pas toen de luchtleiding contact zocht met de piloot, bleek wat er aan de hand was.

‘Per ongeluk’

Vortex Air verklaart dat de piloot niet met opzet een uiltje knapte, maar ‘per ongeluk’ achter de stuurknuppel in slaap viel. Eenmaal ontwaakt werd duidelijk dat de man zijn doel ruim 46 kilometer voorbij was gevlogen. Wat ook duidelijk is, is dat het verhaal minder goed had af kunnen lopen.



Experts stellen dat het vliegtuig vermoedelijk in de staat Victoria was gecrasht als de piloot niet tijdig uit zijn slaap was gewekt. ,,Het vliegtuig blijft doorvliegen tot de brandstof op is”, zegt luchtvaartdeskundige Neil Hansford tegen ABC News. ,,Als het zonder zit, dan stort het neer.”



Na de slaap uit zijn ogen te hebben gewreven, keerde de piloot het toestel om en zette het alsnog zonder problemen aan de grond. Het Australische luchtvaartdienst neemt het incident bijzonder serieus en kijkt nu of de vliegenier niet te veel vlieguren heeft gemaakt.