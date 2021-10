‘Slechte verliezer’ Laschet (CDU) draagt deelstaatstokje over aan jonge kuitenbijter

De 46-jarige Hendrik Wüst werd zaterdag verkozen met 98,3 procent van de 656 stemmen tijdens een partijdag van de CDU-afdeling in Noordrijn-Westfalen. De kersverse partijvoorzitter wordt ook de nieuwe minister-president van de aan Nederland grenzende deelstaat. Die verkiezing vindt woensdag plaats, maar er zijn geen tegenkandidaten.

Wüst werd begin oktober voorgedragen door zijn voorganger Armin Laschet. Hij vertrekt naar het federale parlement in Berlijn.

Nieuw begin

De machtsoverdracht in de partijafdeling in NRW is ‘een teken van een nieuw begin’, zei CDU-secretaris-generaal Paul Ziemiak tegen het Duitse persbureau DPA. ,,Wüst staat voor een generatiewisseling in de top van de deelstaat met het meeste aantal inwoners in Duitsland (17,9 miljoen, red.). Hij is nu de juiste man om het succesvolle beleid van de afgelopen vier jaar voort te zetten.’’

Wüst, sinds 2017 deelstaatminister van Verkeer, staat bekend om zijn gepassioneerde verbale gevechten in het deelstaatparlement in Düsseldorf. Daarbij neemt hij geen blad voor de mond. Het leverde hem de reputatie op van een harde kuitenbijter. De Verkeersminister pakt regelmatig de ligfiets naar zijn werk, laat zich soms klussend in een T-shirt zien of een boek lezend met zijn dochter in een draagzak.

Hij is verkozen voor een periode van zeven maanden. In mei 2022 zijn er deelstaatverkiezingen in NRW. Wie dan optreedt als lijsttrekker moet nog worden beslist. Wüst heeft al duidelijk gemaakt dat hij zichzelf niet als overgangskandidaat ziet en de coalitie van CDU en de liberale FDP wil voortzetten.

Zwart-gele coalitie

In de jongste peilingen lijkt de slechtste CDU-score ooit bij de Bondsdagverkiezingen de partijafdeling in NRW mee te slepen in een neerwaartse spiraal. Zeven maanden voor de deelstaatverkiezingen krijgen de christendemocraten de steun van slechts 20 procent van de kiezers. Dat is een daling van maar liefst 13 procentpunten vergeleken met de uitslag van de deelstaatverkiezingen in 2017. De sociaaldemocraten van de SPD, nipte winnaar van de Bondsdagverkiezingen, komen in de peiling van marktonderzoeksbureau Insa uit op 33 procent.

De CDU regeert sinds mei 2017 met de liberale FDP in Noordrijn-Westfalen. De zwart-gele coalitie is de eerste op deelstaatniveau. In mei 2022 vinden opnieuw deelstaatverkiezingen plaats in NRW.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Armin Laschet (R) feliciteert zijn opvolger Hendrik Wüst. © Bernd Thissen/dpa

Slechte verliezer

Laschet droeg Wüst begin oktober voor als zijn opvolger in de door hem geleide deelstaat Noordrijn-Westfalen. De functie van deelstaatleider is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Bondsdagfractie in Berlijn. Laschet verklaarde voor de Bondsdagverkiezingen al dat hij zijn politieke loopbaan ongeacht de verkiezingsuitslag wilde voortzetten in het federale parlement. Hij moet zijn ambt als deelstaatpremier uiterlijk dinsdag hebben neergelegd. Dan komt de nieuwe Bondsdag voor het eerst bijeen. Het deelstaatparlement stemt een dag later over Wüst als nieuwe minister-president. Er zijn geen tegenkandidaten.

Laschet, kanselierskandidaat van CDU en CSU bij de Bondsdagverkiezingen, gaf pas anderhalve week na de stembusgang toe dat hij medeverantwoordelijk is voor de slechte uitslag voor de christendemocraten. ,,Dit pijnlijke verlies, vooral ook in Oost-Duitsland, kent vele oorzaken waar ik ook persoonlijk een aandeel in heb.’’ Hij sprak van fouten die grondig zullen worden geanalyseerd en weggewerkt. ,,Ongeacht of we in de regering of in de oppositie zitten.’’

Desondanks blijft Laschet de contactpersoon voor een Jamaica-coalitie van CDU/CSU, FDP en Groenen (zwart-groen-geel, de kleuren van de Jamaicaanse vlag). ,,Daarvoor heb ik de steun van de partij en fractie’’, zei hij. Daarmee houdt hij tegelijk de optie open om alsnog bondskanselier te worden wanneer de coalitiegesprekken van verkiezingswinnaars SPD, Groenen en liberalen over een zogenoemde ‘vooruitgangscoalitie’ mochten mislukken.

CDU-leider

Laschet is nog steeds landelijk voorzitter van de CDU. Onder druk van massale kritiek kondigde hij op 7 oktober een ‘personele herschikking’ aan. Daarbij verklaarde hij bereid te zijn een stap opzij te zetten, maar liet open wanneer de interne reorganisatie zou kunnen uitmonden in de verkiezing van een nieuwe CDU-leider. De partij wil begin november bekendmaken wanneer de federale partijdag plaatsvindt waarop een volledig nieuw partijbestuur wordt verkozen.

