Slechts vijf Fiat-arbeiders staken uit protest tegen transfer Ronaldo

De kleine en onafhankelijke vakbond USB kondigde de staking vorige week woensdag aan uit protest tegen de aankoop van Ronaldo door voetbalclub Juventus uit Turijn, de bakermat van het Fiat-imperium. De clubeigenaar, de familie Agnelli, is voor 30 procent mede-eigenaar van het Fiat Chrysler concern via een holdingmaatschappij.

De vakbond noemde het 'onaanvaardbaar' dat er ongeveer 112 miljoen euro aan een voetballer wordt uitgegeven terwijl van de gewone werknemer al jarenlang offers worden verlangd. 'Het is niet normaal dat één persoon in deze onderneming miljoenen verdient, terwijl de doorsnee werknemer halverwege de maand al door zijn geld heen is', luidde het in de stakingsaanzegging. USB eiste dat de Agnelli's de miljoenen in het bedrijf investeren en zo de toekomst van het personeel veiligstellen.