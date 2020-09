Slovaakse president wil eigen expert naar België sturen om dood arrestant te onderzoeken

Terug naar brandhaard Italië: ‘Toeristen lagen binnen een paar uur aan de beademing’

14:48 In januari kreeg zijn ziekenhuis de eerste geregistreerde coronagevallen in Italië binnen. Acht maanden later gaat het in Italië juist goed, zegt Nicola Petrosillo, directeur van de onderzoeksafdeling van het Spallanzani-ziekenhuis in Rome.