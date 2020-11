‘Smelten ijs Groenland en Antarctica kan leiden tot stijging zeespiegel met 65 meter’

Justino ziet zijn wereld verdwijnen. Hij behoort tot de Kuna’s, een inheemse gemeenschap in Panama. Het Kuna-volk woont al tweehonderd jaar op zanderige eilandjes voor de kust. Weg van vijandige stammen en wilde dieren en insecten van het vasteland. Maar het toevluchtsoord gaat kopje onder. ,,We varen nu recht over een eiland’’, zegt Justino tegen de Britse sociaal geograaf Alastair Bonnett. Om de zoveel tijd kan Justino weer een eiland van de San Blas-archipel van de kaart schrappen, is het paradijs weer een stukje kleiner geworden.