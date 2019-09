Smokkel van ruim 100 kilo khat kost Nederlanders flink wat duiten

Het duo liep begin vorige week tegen de lamp tijdens een tussenstop op de luchthaven van Roissy Charles de Gaulle. De douane vond het grote aantal tassen van de twee verdacht en onderschepte daarna de lading khat. De twijgjes met jonge bladeren, afkomstig van struiken die worden gekweekt in het oosten van Afrika en op het Arabisch Schiereiland, hebben een stimulerend effect. Dat wordt verkregen door erop te kauwen en is volgens deskundigen te vergelijken met de werking van amfetaminen.

Smokkel-piek

De khat-vangst op de Parijse luchthaven was volgens de Franse nieuwszender Europe 1 al de vijfde in tien dagen tijd. Daarbij werden in totaal tien smokkelaars gearresteerd en nam de douane voor ruim 750 kilo aan twijgjes in beslag. Een reizigster die woensdag tegen de lamp liep met 99 kilo in haar bagage, werd in snelrecht veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Vijf anderen kregen elk een gevangenisstraf opgelegd van vijf maanden. De laatste twee, die dinsdag werden gearresteerd met 110 kilo khat bij zich, moeten nog voorkomen.