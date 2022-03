Smokkelaar verstopte jarenlang reptielen in zijn broekzakken en ondergoed

Facebook-advertentie

Op 25 februari van dit jaar slaagde de politie er dan toch in hem in de kraag te vatten in de stad San Ysidro, op de Amerikaans-Mexicaanse grens. Op dat moment had Perez zo’n zestig reptielen in kleine zakjes verborgen in zijn jas, broekzakken en in zijn onderbroek. Onder de reptielen waren drie kleine slangen, een valse kattenoogslang, een papegaaislang en vier kegelhoofdhagedissen. Perez verklaarde eerst dat het zijn huisdieren waren.