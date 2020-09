‘Snel psychologische hulp nodig voor kinderen in zwaar getroffen Beiroet’

Universi­teit Brussel bekijkt aandeel student in ontgroe­nings­dra­ma

1 september De Brusselse universiteit VUB begint een intern onderzoek naar het mogelijke aandeel van een VUB-student in een fataal afgelopen ontgroening. De VUB wil weten of de student strafrechtelijk vervolgd wordt voor de dood van een 20-jarige eerstejaars in 2018, laat de universiteit weten.