Sociaaldemocratische PSOE grootste partij in Spanje maar geen meerderheid

Samen kon dat rechtse blok van drie partijen, die van de strijd tegen Sánchez en diens dialoog met de nationalistische Catalaanse en Baskische partijen de speerpunt van hun campagne hadden gemaakt, met 148 zetels niet in de buurt komen van de mogelijk progressieve coalitie van de PSOE en het antikapitalistische Podemos. Die zouden met 166 zetels - tien onder de absolute meerderheid - samen een regering kunnen vormen, al blijft Sánchez het liefst in zijn eentje aan de macht, met gedoogsteun van andere progressieve en enkele regionale partijen.

Was de winst van de PSOE verwacht - en eigenlijk iets minder groot dan voorspeld -, historisch was de instorting van de PP van oud-premier Rajoy, die vorig jaar door een motie van wantrouwen door Sánchez werd afgezet. Rajoy verdween direct van het politieke toneel, en zijn opvolger Pablo Casado koos een veel conservatiever pad, vooral om de stroom van kiezers naar het extreemrechtse Vox te dempen. Dat pakte slecht voor hem uit.

Hoge opkomst

De opkomst van de verkiezingen was 10% hoger dan drie jaar geleden. In Catalonië was dat bijna 20%, en de grote winnaar was daar de regionale partij ERC, waarvan leider Junqueras al anderhalf jaar in de gevangenis zit en op dit moment terechtstaat vanwege het uitroepen van de onafhankelijkheid. Maar vanuit de gevangenis heeft Junqueras zich al gematigder getoond in de strijd om onafhankelijkheid; zijn partij verdubbelde het aantal zetels, terwijl de partij van de Catalaanse oud-premier Puigdemont, die vanuit Brussel keihard vóór afscheiding blijft pleiten, juist een zetel verloor.