Solovlieger op ‘flyboard’ boven de Champs-Élysées

videoIn Parijs werd science fiction vandaag even werkelijkheid. Een man vloog namelijk voorbij, staand op een klein plateau, zijn ‘flyboard’. Franky Zapata was dé sensatie tijdens de viering van de Franse nationale feestdag.

Gevechtsvliegtuigen, patrouilles te paard, robots: alles trok voorbij op de Champs-Élysées in Parijs, maar alle ogen waren alleen maar gericht op Franky Zapata. Hij vlóóg namelijk voorbij over de avenue, tientallen meters hoog, staand op zijn ‘Flyboard Air’: een soort mini vliegende schotel. Emmanuel Macron, Angela Merkel en Mark Rutte keken ademloos toe. Politici filmden Zapata met hun telefoon.

Het was de nationale feestdag, 14 juli, en dat was voor Franky Zapata ‘een droom die uitkwam’. Hij mocht ten overstaan van camera’s en wereldleiders zijn eigen uitvinding demonstreren. Staand op een soort mini-plateau uitgerust met mini-straalmotoren, kan hij vliegen. En niet zomaar een beetje: het apparaat gaat tot 194 kilometer per uur.

Zapata (40) is ondernemer en uitvinder, maar begon zijn carrière als jet-skiër. En met succes. Hij werd verschillende keren Europees en wereldkampioen. ,,Wij maakten met ons team onze eigen jetski’s voor wedstrijden’’, vertelde hij in een regionale Franse krant. ,,Daarna hebben we ons eigen merk gecreëerd en zijn we onze jetski’s gaan verkopen. Maar waar ik altijd van droomde, was dat ik zou kunnen vliegen.’’

Dus ging hij zelf maar een ‘vliegmachine’ bouwen. ,,Dat deed ik in mijn eentje, in de hoek van mijn garage’’, aldus Zapata, die niet ver van Marseille woont. In 2011 verscheen de ‘Flyboard’: die was verboden met een lange slang, waarmee water werd aangevoerd. Door het water met kracht ‘uit te spuwen’, vloog het flyboard boven het water.

In 2016 slaagde Zapata erin het zelfde apparaat te maken maar dan in een versie die geheel zelfstandig vliegt, dankzij de motoren, ook boven land. Dat werd de Flyboard Air.

Het apparaat bestaat uit een soort motorblok met brandstof en straalmotoren en aan de zijkanten zijn twee ‘instapschoenen’ gemonteerd net als op een snowboard. De Fransman presenteerde een prototype aan het Franse leger, kreeg in 2017 een subsidie van 1,3 miljoen euro om het verder te ontwikkelen en gaf in 2018 een eerste demonstratie voor Defensie-specialisten.

Makkelijk ging het overigens niet. In 2017 startte Justitie nog een onderzoek naar hem omdat hij zich niet aan ‘de regels van het vliegen hield’. ,,Maar ik vloog al een jaar met mijn flyboard, de autoriteiten wisten dat.’’

Hij moest op het politiebureau verschijnen. Daar werd hem verteld dat hij geen vliegvergunning had. ,,Ze zeiden dat ik twee maanden de tijd kreeg om aan alle regels te voldoen. Maar er bestonden nog helemaal geen regels voor flyboards!’’, aldus de uitvinder.

Het conflict werd opgelost, Zapata ging door met de ontwikkeling, en bij het militair défilé op de Champs-Élysées beleefde hij zijn voorlopige hoogtepunt.

Bij de Franse Defensie wordt volop potentieel gezien voor de Flyboard Air. Zo kan het apparaat worden ingezet voor verkenning van vijandelijk gebied, de evacuatie van gewonden of bij gevechten in steden of in oorlogsgebied. Zapata: ,,In stadsgebieden is het makkelijk om met het apparaat gebouwen te bereiken, en op zee om mee naar schepen te vliegen.’’

Eind deze maand volgt een nieuwe stap als hij met zijn Flyboard Air Het Kanaal over wil vliegen. Daarbij zal hij – voor het eerst – in de lucht bijgetankt moeten worden.

Zelf denkt de sportman/ondernemer/uitvinder overigens al weer véél verder. ,,We hebben een vliegende auto ontwikkeld. Die is al bijna klaar.’’