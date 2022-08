Somalische troepen beëindigen bloedige gijzeling in hotel Mogadishu

De aanval op het Hayat-hotel is opgeëist door de terroristische organisatie al-Shabaab, die in het verleden vaker aanslagen pleegde op westerse doelen in Oost-Afrika. De extremisten lieten eerst twee autobommen afgaan voor het hotel, waarna ze het gebouw binnenstormden en het vuur openden.

Na een belegering van zo’n dertig uur slaagden gespecialiseerde eenheden erin de aanvallers uit te schakelen, zo meldt het Franse persbureau AFP. ,,De veiligheidstroepen hebben het beleg nu beëindigd en de schutters zijn dood, we hebben het afgelopen uur geen geweerschoten gehad vanuit het gebouw”, laat een veiligheidscommandant weten. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, wilde hij niet zeggen. De regering houdt volgens hem zondagmorgen een persconferentie over de bloedige aanval.

,,We waren thee aan het drinken in de lobby toen we de eerste ontploffing hoorden gevolgd door schoten”, zegt ooggetuige Abdullahi Hussein telefonisch tegen persbureau AP. ,,Ik rende gelijk naar de hotelkamers op de begane grond en deed de deur op slot. De extremisten gingen direct naar boven en begonnen te schieten. Ik bleef in de kamer tot de veiligheidstroepen me kwamen redden.”

Somalische veiligheidstroepen patrouilleren bij het Hayat-hotel na de aanval van terroristen. © AFP

Lichamen op de grond

Hussein zag ‘verschillende lichamen’ op de grond liggen bij de receptie. De politie wist tientallen mensen, onder wie kinderen, te redden. Hulpdiensten meldden eerder vanochtend dat zeker negen gewonden zijn afgevoerd. Een arts van het Madina-ziekenhuis vreest dat het dodental nog oploopt, omdat veel gewonden in kritieke toestand liggen en er nog steeds nieuwe gewonden binnenkomen, aldus nieuwszender CNN.

Ontmoetingsplaats

Het Hayat-hotel in Mogadishu is een populaire ontmoetingsplaats voor overheidsmedewerkers, journalisten en zakenmensen. Het is daarom een logisch doelwit van al-Shabaab, een organisatie die gelieerd is aan al-Qaeda en die al jaren een strijd voert tegen de Somalische regering.

Al-Shabaab heeft de macht in een een groot deel van het zuiden en midden van het land. De organisatie slaagde er ook in zijn invloed uit te breiden naar delen van Mogadishu, dat door de regering worden gecontroleerd. De afgelopen weken hebben de militanten ook doelen bij de grens met Ethiopië aangevallen.

De aanslag op het Hayat-hotel is de eerste in de hoofdstad sinds Hassan Sheikh Mohamud in mei werd verkozen tot de nieuwe president. Twee jaar geleden vielen 17 doden - onder wie vijf terroristen - bij een aanval van al-Shabaab op een populair strandhotel in Mogadishu. Vorig jaar februari kwam een Nederlander om bij een aanslag van de terreurgroep op een ander hotel in de hoofdstad. De 35-jarige man uit Assen was daar voor zijn bruiloft.

Het gehavende Hayat-hotel na de aanslag. © Reuters

