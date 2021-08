Spaans dorp tegen klagende toeristen: ‘Als je platteland niet aankunt, ben je misschien niet op de juiste plaats’

Afghaanse Nederlan­ders kunnen evacuatie­vlieg­tuig Kaboel niet bereiken: ‘We worden beschoten’

18 augustus Het is voor een deel van de Nederlanders in Afghanistan zo goed als onmogelijk om het vliegveld van Kaboel te bereiken. Verschillende mensen die het land proberen uit te komen, zijn vanochtend onverrichter zake vertrokken. Ze vragen om meer hulp van de Nederlandse overheid. ,,Het is zo enorm druk, iedereen duwt je weg. Amerikaanse soldaten hebben ons beschoten en er worden granaten gegooid.”