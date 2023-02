Spaans hooggerechtshof bepaalt dat man naakt over straat mag lopen: ‘Niks illegaals aan’

Onlangs liep Colomar naakt rond in Aldaia, een dorpje ten westen van Valencia. Hij werd daarvoor beboet. Colomar ging in hoger beroep en het hooggerechtshof gaf hem gelijk. De man staat volledig in zijn recht om naakt door te straten te lopen, daar is volgens het hof niks illegaals aan. Daarmee verwerpt het hof een beslissing van een lagere lokale rechtbank. Wel geeft het hof toe dat er sprake is van een ‘juridisch vacuüm’ als het gaat om naakt zijn in de publieke ruimte.