Spaans marineschip dat zeekaarten moet actualiseren vastgelopen bij Ibiza

Zijn hotel liep als een trein tot Nederland­se eigenaar werd verdacht van moord: nu komt hij toch vrij

De Nederlandse zakenman Harry Bodaan is dit weekend vrijgesproken van verkrachting en moord op de 43-jarige Maria Luisa Cedeño in juli 2020. De vrouw werd in het Costa Ricaanse vijfsterrenhotel van Bodaan met geweld om het leven gebracht. Het OM in Costa Rica eiste eerder 83 jaar cel tegen de geboren Hagenaar. ‘Hij is opgelucht, maar ook boos.’