Spaanse politie deelt beelden van arrestatie Brech

Op de beelden is te zien hoe de 55-jarige Limburger met de armen geboeid op de rug op een zandweg door gemaskerde agenten een auto wordt ingeduwd. De beelden werden via Twitter verspreid. ,,We hebben in Barcelona de al twintig jaar een van de meest gezochte mannen in Nederland gearresteerd. De verdachte van de aanranding en moord op een elfjarige jongen, een expert in overleven, bevond zich op een heuvel in de buurt van Castellterçol'', luidde de begeleidende tekst. Het filmpje duurt negen seconden.



Brech werd aangehouden door een speciaal team voor voortvluchtigen, het zogenoemde Fugitive Active Search Team. Toen de Nederlandse politie gisterochtend vanuit Spanje de tip kreeg dat B. daar verbleef, heeft de Nederlandse politie het Spaanse Fugitive Active Search Team ingeseind, die hebben snel gehandeld.



De 55-jarige verdachte werd aangehouden toen hij naar buiten ging om brandhout te kappen. Jos Brech bevond zich in een verlaten huis op een heuvel in de buurt van Castellterçol, meldt de Spaanse politie. De opsporingsdiensten vermoeden dat Brech sinds zijn verdwijning in februari door Europa heeft gereisd en verbleef in verlaten woningen. Hij heeft mogelijk gewerkt in ruil voor voedsel.



Onder de eigendommen van Brech trof de Spaanse politie veel gereedschap waarmee hij in de wildernis kon overleven, zoals visgerei, een boek over eetbare planten, gedroogd voedsel, laarzen en bergkleding en allerlei soorten batterijen. Ook had hij zijn paspoort bij zich.