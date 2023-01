Spaanse politie pakt man op die aanslag op strand Benidorm plande

met video Koster vermoord, priester gewond bij kapmesaan­val Spanje: politie vermoedt jihadis­tisch motief

De Spaanse politie gaat ervan uit dat de Marokkaan die gisteravond in Algeciras in twee kerken een priester ernstig heeft verwond en een koster vermoord jihadistische motieven had. Justitie onderzoekt in deze zaak een terroristische aanslag. Maar de dader had geen eerdere veroordeling en was niet bekend als mogelijke jihadist. In juni werd bepaald dat hij Spanje moest verlaten.

26 januari