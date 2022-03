Spanje beschouwt corona voortaan als ‘gewone’ griep

In Spanje loopt de coronapandemie stilaan op haar einde. Het land gaat vandaag over tot de ‘gripalización’ of ‘vergrieping’. Dat wil zeggen dat Covid-19 vanaf nu wordt beschouwd als een ‘gewone’ griep. Spanjaarden met lichte symptomen die niet tot een risicogroep behoren, hoeven zich vanaf nu niet meer te laten testen en moeten ook niet meer in quarantaine.

Spanje heeft de terugkeer naar het ‘normale’ leven ingezet. De nieuwe fase is aangebroken nu het coronavirus er veel minder besmettingen en sterfgevallen veroorzaakt. De epidemiologische situatie in het land, dat aan het begin van de pandemie erg zwaar werd getroffen, ziet er dus een stuk beter uit. Zo is slechts 3,6 procent van de ziekenhuisbedden ingenomen door coronapatiënten. Bijna 85 procent van de bevolking is dubbel gevaccineerd, terwijl ongeveer 51 procent van de Spanjaarden een derde dosis heeft gekregen.

De enige maatregelen die nog gelden, is het dragen van een mondkapje in openbare binnenruimtes en op het openbaar vervoer. Op bepaalde plaatsen, zoals ziekenhuizen, kunnen wel nog strengere maatregelen van toepassing zijn.

De regio Galicië, in het noordwesten van het land, houdt de regels nog wat langer aan. Daar moeten mensen die een ziekenhuis of woonzorgcentrum willen binnengaan, kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, getest of hersteld zijn. Daarnaast geldt er nog steeds een beperking op het aantal mensen dat aan een tafel mag zitten in restaurants. De maatregelen zullen zeker tot 9 april van kracht blijven in de regio.

Milde symptomen

In het algemeen hoeven besmette mensen met geen of milde symptomen vanaf vandaag niet langer in quarantaine. Ze hoeven zich ook niet te testen. Hoewel Spanjaarden met weinig klachten dus niet hoeven thuis te blijven, raden de gezondheidsautoriteiten nog wel aan om sociale interacties in dat geval zoveel mogelijk te beperken en een mondkapje te dragen indien nodig.

De versoepeling geldt niet voor mensen die tot een kwetsbare groep behoren of die werken met kwetsbare mensen. Dat zijn onder meer 60-plussers, zwangere vrouwen en mensen die in woonzorgcentra of soortgelijke centra wonen of werken. Zij moeten zich wel laten testen als ze – zowel milde als ernstige – symptomen vertonen. Als een persoon uit een van die groepen een positieve test aflegt, moet diegene ten minste vijf dagen in isolatie. Ook mensen die ernstige symptomen hebben, kunnen zich laten testen.

‘Einde van acute fase’

De Spaanse overheid maakte eerder al bekend dat het coronabeleid vooral zou focussen op kwetsbare personen. Daarmee komt er een einde aan de ‘acute fase van de pandemie’. Als blijkt dat de coronacijfers opnieuw de slechte kant uitgaan, kan het besluit worden teruggedraaid, zo meldt de Spaanse krant El País. De overheid zal de situatie dus nauw blijven opvolgen.

Hoe is de coronasituatie in Nederland? De laatste coronamaatregelen in Nederland werden vorige week woensdag afgeschaft. Sindsdien zijn we niet meer verplicht om een mondkapje op het openbaar vervoer te dragen. Testen voor toegang bij grote binnenevenementen en het thuiswerkadvies gingen ook op de schop. Basisregels, zoals handen wassen en thuis blijven bij klachten, gelden wel nog.



Weinig regels dus en ook nog een altijd een dalend aantal positieve coronatests. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft tussen zondag- en maandagochtend melding gekregen van 21.504 coronabesmettingen. Dat is het laagste aantal op een maandag sinds begin januari, vlak voordat de omikrongolf begon.

Het weekgemiddelde daalt daarmee naar 33.172 positieve tests per dag. Zondag lag dit op 34.653. Sinds vrijdag 11 maart daalt het weekgemiddelde, toen was dit 69.191 positieve tests per dag. Het RIVM kreeg tien meldingen binnen van mensen die zijn overleden aan hun coronabesmetting.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: