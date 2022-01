Spanje beschouwt corona voortaan als griep

Corona beschouwen als een gewone griep, een endemische ziekte die regelmatig terugkeert. De Spaanse overheid is ver gevorderd met de plannen om de monitoring en aanpak van Covid-19 drastisch te gaan veranderen, het liefst zodra de huidige zesde golf aan besmettingen in Spanje voorbij is.

Premier Pedro Sánchez bevestigde in een radio-interview het nieuws uit de krant El País dat de regering bijna klaar is met het ontwikkelen van een systeem om corona ‘niet meer als een pandemie maar als een endemische ziekte’ te beschouwen. ,,Daarvoor zijn nieuwe instrumenten nodig, en dat debat zullen we ook op Europees niveau moeten voeren.”

Dat nieuwe systeem zal gebaseerd zijn op hoe jaarlijks de griep in het land wordt gemonitord. Zo zullen niet álle besmettingen met corona worden gerapporteerd en gevolgd, zoals tot nu toe het geval is. Dat is volgens Sánchez met de explosie van de omikronvariant nu al vrijwel onmogelijk. In plaats daarvan zal een netwerk van geselecteerde huisartsenposten, in samenwerking met enkele ziekenhuizen, de algemene ontwikkeling van de ziekte peilen.

Opvallend weinig restricties

De huidige coronagolf, die ook in Spanje alle records qua besmettingen breekt maar relatief gezien tot aanzienlijk minder ziekenhuisopnames leidt, wordt in het land met opvallend weinig restricties bestreden. Kende Spanje in het voorjaar van 2020 nog een van de strengste lockdowns van Europa, deze winter is er landelijk slechts een mondkapjesplicht, zowel binnen als buiten. Enkele regio’s hebben wel iets meer beperkende maatregelen, maar overal zijn bijvoorbeeld de winkels en de horeca geopend. Ook is de quarantaine van positief geteste mensen versoepeld.

Volgens Sánchez is dat logisch, omdat bij de eerste coronagolf het sterftecijfer nog 13 procent bedroeg, terwijl het nu slechts 1 procent bedraagt. In de afgelopen twee weken registreerde Spanje een record van 1,29 miljoen besmettingen. In de laatste zeven dagen overleden 331 mensen aan corona; bij de golf in de winter van vorig jaar waren er soms dagelijks bijna 600 doden te betreuren. In totaal heeft de epidemie in het land aan bijna 90.000 mensen het leven gekost.

Spaanse experts werken al sinds 2020 aan het systeem dat de regering zo spoedig mogelijk wil invoeren. ,,Maar we moeten voorzichtig zijn, het beetje bij beetje doen”, zei Sánchez met het oog op de huidige situatie. Hij verwacht dat deze golf binnenkort de piek zal bereiken. ,,Het is iets wat we bovendien met heel Europa moeten bespreken; onze minister van Gezondheidszorg heeft haar collega’s al van onze plannen op de hoogte gesteld.”

