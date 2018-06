Spanningen binnen Duits parlement: fracties niet meer samen door een deur

Belgen, Duitsers en Zwitsers hebben leedver­maak om ontbreken Oranje op WK

18:43 Onze zuider- en oosterburen blijken graag grappen te maken over het feit dat Nederland zich dit WK niet wist te plaatsen. Op diverse plekken in Duitsland, België en zelfs in Zwitserland zijn spottende verwijzingen opgedoken over het ontbreken van Oranje.