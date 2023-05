Spanningen tussen Turkije en Duitsland na verspreiding van privégegevens Erdogan-critici

Duitsland heeft de Turkse ambassadeur in Berlijn ontboden. Aanleiding is het openbaar maken van woonadressen en andere gegevens om tegenstanders van de Turkse president Erdogan in Duitsland te intimideren. Ankara ontkent de beschuldigingen.

De diplomatieke spanningen tussen Duitsland en Turkije bereiken een kookpunt in aanloop naar de beslissende Turkse verkiezingsronde aankomende zondag. Duitsland heeft de Turkse ambassadeur in Berlijn op het matje geroepen om kritiek uit Ankara op de recente arrestatie van twee journalisten, die de Turkse nationaliteit hebben maar in Duitsland werkzaam zijn.

Volgens de Turken hanteren de Duitsers een dubbele standaard. Duitsland wil, aldus het Turkse ministerie van Buitenlandse Zaken in een verklaring, ‘de hele wereld informeren over persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting’, maar nu valt het zelf ‘de vrije pers’ aan.

Voorlopig weer op vrije voeten

Vorige week deed de politie in de Duitse deelstaat Hessen huiszoekingen bij twee Turkse journalisten, die nauwe banden hebben met de zittende regering van president Erdogan. De openbaar aanklager in Darmstadt verdenkt het tweetal, dat in Duitsland werkt voor het Turkse dagblad Sabah en de tv-zender A-Haber, ervan ‘op een gevaarlijke manier persoonsgegevens te verspreiden’.

Via deze pro-Erdogan media, verwant aan diens AKP-partij, zouden de woonadressen en foto’s van Exil-Türken, in Duitsland woonachtige personen met Turkse wortels die kritisch zijn op Erdogan, zonder toestemming zijn verspreid. De verdachten van 46 en 51 jaar zijn voorlopig weer op vrije voeten. Als reactie op de arrestatie werd de Duitse ambassadeur in Ankara vorige week al ontboden.

‘Als de beschuldigingen kloppen, dan zijn deze mannen handlangers van de Turkse geheime dienst’, verklaart Turkije-onderzoeker Burak Copur uit Essen tegenover de lokale krant Frankfurter Rundschau. Vooral Turks-Duitse journalisten zouden het doelwit zijn. Dat ligt extra gevoelig. In 2017 liepen de gemoederen hoog op, toen de Turkse autoriteiten Deniz Yücel, een Duitse journalist van Welt, een jaar vastzetten op verdenking van spionage.

Ronselen van stemmen

Komende zondag wordt bekend of president Erdogan, sinds 2003 aan de macht, ook de komende vijf jaar de leider van Turkije zal zijn. Net als bij vorige verkiezingen hengelt hij naar de Turks-Duitse kiezer. In Duitsland wonen ongeveer 2,9 miljoen mensen met een Turkse achtergrond, waarvan meer dan de helft in Turkije mag stemmen.

Het ronselen van stemmen door de AKP-partij van Erdogan valt slecht in Duitsland. Meer dan twee derde van de Duitsers ziet de Turks-Duitse relatie verslechteren bij een herverkiezing van Erdogan, blijkt uit een peiling van tv-zender ARD.

In Neurenberg werden tientallen verkiezingsplakkaten van Erdogan uit de binnenstad verwijderd, na felle kritiek van inwoners. ‘Ik leef vier decennia in Duitsland, maar zoiets als in Neurenberg heb ik niet meegemaakt. De stad staat toe dat volgelingen van autocraat Erdogan posters in de straten kunnen ophangen’, reageerde de in Istanboel geboren politicus Cemal Bozoğlu (De Groenen).

Toch is de steun voor Erdogan in de Turks-Duitse gemeenschap groot. In de eerste ronde van de Turkse verkiezingen stemde 65 procent van de stemgerechtigden in Duitsland op Erdogan.