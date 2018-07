Speciale winkeluren voor autisten in Engelse supermarktketen

De Britse supermarktketen Morrisons gaat speciale 'stille uren’ houden in de winkel om klanten met een vorm van autisme tegemoet te komen. Een keer in de week worden de muziek en omroepen klanteninformatie uitgezet, de verlichting gedimd en draaiende machines gestopt.

Na een proef op een aantal locaties moeten alle 493 supermarkten van de keten het stille uur gaan aanbieden. In principe wordt gedacht aan de zaterdagochtend, tussen 9.00 en 10.00 uur. Daniel Cadey, woordvoerder van de Britse Vereniging van Autisten heeft meegewerkt aan het project. ,,Dit is een stap in de goede richting want voor autisten is het een hele worsteling boodschappen te doen in een supermarkt. Mensen die autisme hebben horen, zien en voelen de wereld vaak veel intensiever dan anderen. Kinderen met autisme kunnen echt bang zijn”

Deze prikkels kunnen zo heftig zijn dat ze paniekreacties veroorzaken. Door deze angst mijden sommigen de supermarkt helemaal, ongeveer 1 op de 100 mensen ervaart de prikkels op deze manier, zo bleek uit onderzoek in Australië waar 68 Australische supermarkten van de Coles-keten vorig jaar ook een stil uur introduceerden.



Supermarktketen Lidl begon dit jaar in Ierland met stille avonduren. Vorig jaar werd met succes een pilot gehouden onder de noemer Autism Aware Quiet Evenings. Na vele positieve reacties werd besloten de avonden in te voeren.