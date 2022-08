Spectaculaire arrestatie Nederlandse plofkrakers in Duitsland: verdachten met buit verstopt onder brug

Ze gingen er na de plofkraken vandoor op scooters maar de politie wist hen met behulp van speurhonden en een politiehelikopter te lokaliseren, bevestigde de politie vandaag na berichtgeving door regionale media. De arrestatie vond plaats onder ‘spectaculaire omstandigheden’, meldde de Westdeutsche Allgemeine Zeitung (WAZ) gisteren op basis van bronnen in veiligheidskringen van de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Het duo had zich verstopt in de holte van een brugpijler niet ver van de plaats delict en hadden een tas bij zich met bankbiljetten die waren besmeurd met verf.

Volgens de politie werden naast een deel van de buit tevens de scooters teruggevonden alsook kleding en andere spullen die de plofkrakers hadden gebruikt. De Nederlanders werden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Duisburg, die besliste dat ze vast blijven zitten. De recherche en het Openbaar Ministerie onderzoeken of de twee mannen verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor andere plofkraken.

Meerdere plofkraken

Het duo wordt in ieder geval verdacht van het opblazen van twee vrijstaande geldautomaten, maandagochtend vroeg in het winkelcentrum Neue Mitte in Oberhausen. Daar klonken omstreeks 02.45 uur twee enorme explosies die in de wijde omgeving te horen waren en veel bewoners uit hun slaap rukte. De politie lanceerde na de plofkraken meteen een zoekactie. De politiehelikopter veroorzaakte opschudding met zijn nachtvlucht boven de stad. De Luise-Albertz-Platz werd volledig afgesloten om sporen veilig te stellen en opruimwerkzaamheden te kunnen uitvoeren. Brokstukken van de geldautomaten lagen verspreid over het plein.

Het is volgens de regionale krant niet de eerste keer dat plofkrakers het gemunt hebben op geldautomaten in Oberhausen. In januari vond een plofkraak plaats op een geldautomaat in het noorden van de stad. De daders gingen ervandoor in een opvallende zilverkleurige Audi A6. In juli 2020 bliezen vier mannen ook al een geldautomaat op in winkelcentrum Neue Mitte. De daders gingen ervandoor in een auto.

In de eerste zes maanden van 2022 vonden volgens de deelstaatrecherche al 105 plofkraken plaats in Noordrijn-Westfalen. Dat waren er ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2021. In dat jaar werden in totaal 151 geldautomaten opgeblazen. Als de plofkraak-intensiteit van de eerste helft van 2022 zich voortzet, dan wordt de piek van twee jaar geleden (176) overschreden.

Bende uit Nederland

Leden van het speciale onderzoeksteam van de deelstaatrecherche gaan ervan uit dat veel van de plofkraken kunnen worden toegeschreven aan een crimineel netwerk in Nederland, bestaande uit een paar honderd man met een hoofdzakelijk Noord-Afrikaanse migratieachtergrond. De Nederlandse plofkrakers staan bekend als ‘Audi-bende’. De naam verwijst naar de krachtige, snelle en meestal gestolen wagens van dit merk waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. Deze criminele groepering heeft haar zwaartepunt in de regio Amsterdam-Utrecht en telt volgens de Duitse federale recherche zo’n driehonderd leden, volgens Europol ongeveer vijfhonderd. Ze opereren in wisselende samenstelling.

