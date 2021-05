Spencer Silver, uitvinder van lijm op Post-it Notes overleden op 80-jarige leeftijd

Karadzic gaat levenslan­ge celstraf voor genocide Srebrenica uitzitten in Verenigd Koninkrijk

12 mei De voormalig Bosnisch-Servische leider Radovan Karadzic gaat de rest van zijn levenslange celstraf uitzitten in het Verenigd Koninkrijk. Karadzic werd veroordeeld door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag. In eerste instantie kreeg hij 40 jaar celstraf, maar in maart 2019 werd dat in hoger beroep levenslang. Hij zit momenteel nog vast in het detentiecentrum in Scheveningen.