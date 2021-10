Spierballenvertoon boven Oost-Azië: China stelt Taiwan zwaar op de proef

De stijl van... Merkels felgekleur­de, vormloze jasjes geven haar de uitstra­ling van een wereldlei­der

5 oktober Een broek is nooit zomaar een aan elkaar genaaide lap stof. Zeker niet bij beroemdheden. De ene keer vertelt een kledingstuk iets over rijkdom of macht, de andere keer juist over creativiteit. Modejournalist Josine Droogendijk duikt iedere dinsdag in een kledingkast om de stijl van een beroemdheid te ontrafelen. Met deze keer: Angela Merkel.