Spil fipronilschandaal moet jaar brommen en miljoenen aan schadevergoeding betalen

De spil van de zogenoemde fipronilcrisis van vier jaar geleden in Nederland en België moet minstens een jaar de gevangenis in. De Belg Patrick R. moet ook miljoenen euro’s aan schadevergoeding betalen, oordeelt de rechtbank in Antwerpen. Hij was de leverancier van onder meer het Nederlandse ChickFriend, dat kippenboeren een giftig ‘wondermiddel’ tegen bloedluis leverde.

De 49-jarige R. voegde het verboden fipronil toe aan een bestrijdingsmiddel tegen bloedluis, een hardnekkige plaag voor veel legkippen. Nederlandse bedrijfjes leverden het vervolgens aan tal van pluimveehouders. Eieren bleken daardoor met fipronil vervuild. Dat is schadelijk voor mensen. Talloze boerderijen gingen op slot en miljoenen eieren en kippen moesten worden vernietigd.

R. kreeg drie jaar cel, waarvan twee voorwaardelijk. Twee van zijn kompanen werden veroordeeld tot lagere gevangenisstraffen en boetes, waarvan ook het grootste deel voorwaardelijk. Het drietal moet minstens 14,8 miljoen euro schadevergoeding betalen aan gedupeerden en aan de Belgische toezichthouder. Het wordt moeilijk om die op te brengen. R.’s bedrijf Poultry-Vision is failliet.

De Nederlandse eigenaars van ChickFriend en ChickClean werden in april in Zwolle al veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Mathijs IJ. (28) uit Nederhemert en Martin van de B. (35) uit Barneveld gebruikten volgens de rechtbank willens en wetens een schadelijk middel (fipronil) bij het bestrijden van bloedluis in stallen. Daardoor had de gezondheid van mens, dier en planten in gevaar kunnen komen.

IJ. en Van de B. bleven tijdens de rechtszaak hardnekkig ontkennen dat ze wisten dat er fipronil in hun bestrijdingsmiddel zat. Volgens de rechter hadden ze dit als leidinggevenden van een professioneel bedrijf, wel móéten weten. ,,Er is geen onderzoek gedaan naar de samenstelling van het middel.” De twee bedrijven zijn sinds het voedselschandaal, dat Nederland heel de zomer van 2017 bezighield, opgedoekt.

Wondermiddel

De methode van IJ. en Van de B. bleek uiterst effectief. Met hun speciaal gemaakte spuitmachine spoten ze hun wondermiddel in honderden stallen. De bloedluis bleef vervolgens maandenlang weg, iets wat met andere middelen niet lukte. Chickfriend was zo succesvol dat het ook over de grens in Duitsland opereerde.

In 2016 ontstonden de eerste twijfels over het middel van Chickfriend. Een anonieme tipgever meldde zich bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maar die greep niet onmiddellijk in. Pas toen de Belgische autoriteiten in 2017 bij een controle op eieren de verboden stof fipronil aantroffen, werd er actie ondernomen. De Belgen kwamen bij hun onderzoek uit bij leverancier Patrick R.. Op zijn terrein werden vaten met fipronil gevonden.