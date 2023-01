Spil in corruptiezaak Europees Parlement werkt mee met justitie in ruil voor strafvermindering

QatargatePier Antonio Panzeri, het Italiaanse oud-lid van het Europees Parlement dat is verwikkeld in de corruptiezaak ‘Qatargate’, heeft een overeenkomst gesloten met justitie in België. Hij werkt mee met de onderzoekers in ruil voor strafvermindering, zo maakte het federaal parket vandaag bekend.

De 67-jarige Italiaan zegt in de gesloten verbintenis toe ‘de onderzoekers en justitie in het bijzonder te informeren over de modus operandi, financiële regelingen met andere betrokken landen, de opgezette financiële constructies, de belanghebbenden van de opgezette structuren en de aangeboden voordelen, en de betrokkenheid van bekende en onbekende personen binnen het onderzoek, met inbegrip de identiteit van de personen die hij toegeeft te hebben omgekocht', luidt het persbericht van justitie.

In ruil voor zijn medewerking wacht hem een gevangenisstraf van vijf jaar, waarvan vier jaar voorwaardelijk, en een geldboete, zo melden gerechtelijk bronnen. Ook het geld dat hij met de corruptie verdiend heeft, wordt verbeurd verklaard. Het zou gaan om een bedrag van zo'n één miljoen euro.

Qatargate

De corruptieaffaire, die inmiddels Qatargate is gaan heten, draait om het kopen van invloed in het Europees Parlement door Qatar en Marokko. Vier verdachten zouden zich schuldig hebben gemaakt aan corruptie, witwassen en het vormen van een criminele organisatie.

Bij huiszoekingen in België en Italië in december vond de politie ongeveer anderhalf miljoen euro aan contanten. Bijna de helft daarvan trof ze aan in het huis van Panzeri, die geldt als de spil in de zaak.

Ook de Griekse vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili, geldt als verdachte. Ze is inmiddels uit haar functie gezet. Tijdens de huiszoekingen werd contant geld aangetroffen in een koffer die Kaili aan haar vader zou hebben gegeven. Die werd daarmee betrapt in een Brussels hotel. Kaili's partner, Francesco Giorgi, werd ook opgepakt en heeft inmiddels bekend in de zaak. Hij is naast naast medewerker in het Europees Parlement ook zeilinstructeur in Italië.

