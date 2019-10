Spion stal gedragen onderbroek IS-leider Al-Baghdadi voor dna-test

Naast de (gebruikte) onderbroek lukte het de spion - die undercover was - ook om bloed van de inmiddels dode leider te bemachtigen. Met het dna in de onderbroek en het bloed wilde de Amerikanen zeker weten dat zij Al-Baghdadi op het spoor waren.



Polat Can, een adviseur van de door Koerden geleide Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), heeft op Twitter laten weten dat het dna een 100 procent match was met het dna dat zij al van Baghdadi hadden.



President Trump is minder uitvoerig over hoe de Amerikanen hebben samengewerkt met de SDF. De president zei in een verklaring dat de Koerden hen hebben geholpen aan 'wat informatie die nuttig is geweest voor het onderzoek'.



De SDF zou sinds mei dit jaar hebben samengewerkt met de CIA om de verblijfplaats van Al-Baghdadi te achterhalen. Abu Bakr al-Baghdadi blies zich afgelopen weekend op, nadat Amerikaanse legerhonden hem een doodlopende tunnel onder zijn verblijfplaats in gejaagd hadden.