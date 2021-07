‘Spiraal van vuur’ door lekke gaspijpleiding in Golf van Mexico

Buitenland­se media: ‘Einde Gouden Generatie na wéér een mislukking als het er écht toe doet’

8:52 Opnieuw geen prijs voor de Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Italië in de kwartfinale van het EK. De buitenlandse media zagen een sterker Italië en stellen zich de vraag of België ooit nog gaat oogsten. ,,Het land bracht nooit eerder zoveel talent op de been, maar afgezien van een vracht complimenten heeft het niets tastbaars opgeleverd.”