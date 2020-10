Spookstad op Cyprus voor het eerst in halve eeuw open voor publiek

Alleen het betonnen skelet staat nog overeind van wat ooit een populaire kroeg was. Verroeste letters zitten nog vast aan de voorgevel: ‘The White Horse Inn’. Eromheen een wildgroei van bomen en struiken. Het pand is afgezet met rood-wit lint en een waarschuwingsbordje: instortingsgevaar. Erachter een rij hotels, of wat er nog van over is. En daar weer achter is de felblauwe zee te zien, het enige waaraan nog te zien is dat dit in de jaren 70 een bruisende badplaats was.