Spoor van vernieling na explosie wereldberoemd aquarium in Berlijn: ‘Heel restaurant naar buiten geblazen’

met videoIn Berlijn is vanochtend in alle vroegte een enorm, rond aquarium van zestien meter hoog opengebarsten. Hierbij zijn twee gewonden gevallen. De wereldberoemde Aquadom, geopend in 2004 en razend populair bij toeristen, was het grootste vrijstaande cilindervormige aquarium ter wereld. De tank werd in één klap vernietigd. Alle vierhonderd hotelgasten en omwonenden zijn veilig geëvacueerd, bevestigt een woordvoerder van de brandweer ter plaatse tegen deze site.

Het gaat om een uniek incident, zegt een woordvoerder van het Nederlandse Sea Life, dat ook veel grote aquaria heeft, zoals in Scheveningen. ,,Dit komt gelukkig bijna nooit voor, het is schokkend.”



Het Duitse aquarium, dat was gevuld met ongeveer 1 miljoen liter water, is wereldwijd bekend en geliefd door zijn kokervorm met ingebouwde transparante lift. De attractie bevindt zich in het Radisson Collection Hotel in het DomAquarée-complex aan de Karl-Liebknecht-Straße, in het centrum van Berlijn.



Rond 05.45 uur was er een enorme knal te horen, aldus de Duitse politie. Door de kracht van de explosie raakten ramen en deuren beschadigd. Brokstukken vlogen tot op straat. Ook is er veel waterschade. Door de korte vloedgolf werd hotelinventaris naar buiten gespoeld. Naar schatting 1500 vissen zijn de dupe geworden. Het is niet duidelijk of er vissen zijn gered.

Luide knal

Hotelgasten moesten na de ontploffing naar buiten en werden in bussen opgevangen. ,,Vroeg in de ochtend hoorde ik een enorme explosie“, zegt hotelgast Iva Yudinski tegen de Duitse krant Bild. ,,Ik begreep niet wat er gebeurde. Ik belde mijn vriendin en ging naar haar kamer. Vanuit daar zagen we het aquarium en alle vernietiging. Alles staat onder water.” Een politica die eveneens in het hotel overnachtte sprak over een ‘grote ramp voor de vissen en voor het hotel‘.

Ook Christian logeerde met zijn echtgenote in het hotel. ,,We hoorden een luide knal. Toen schrokken we wakker. Mijn vrouw zei dat er iets langs het raam vloog. (...) Ik stond kort daarna op en zag dat het aquarium, dat gisteren nog overeind stond, was ingestort.”

Volgens de politie raakten twee mensen gewond door rondvliegend glas. Zij zijn met snijwonden naar het ziekenhuis gebracht. De schade in het hotel is immens. Meer dan honderd hulpverleners waren snel ter plaatse.

Miljoen liter water

De Aquadom, die ‘s avonds in verschillende kleuren oplicht, bevatte meer dan 1500 tropische vissen van 50 soorten. ‘Als je goed kijkt, kun je Nemo, Dory en vele andere kleurrijke vissen van dichtbij ontdekken’, valt te lezen op de website. Het aquarium biedt volgens Sea Life ‘een uniek inzicht in de habitat van het koraalrif en laat bezoekers dieper duiken dan ooit tevoren.’

Het aquarium is over de hele wereld beroemd door zijn grootte. De attractie was zo enorm dat het dagelijks schoongemaakt moest worden door drie tot vier duikers. De honderden tropische vissen hadden iedere dag zo’n 8 kilo aan visvoer nodig. Kenmerkend aan de attractie is de doorzichtige lift, van waaruit bezoekers zicht hebben op de onderwaterwereld.

‘Echt vreselijk’

Tickets voor de Aquadom kostten 20 euro. Met de bouw van de attractie was zo’n 12,8 miljoen euro gemoeid. Volgens Sea Life Scheveningen is Aquadom in alle opzichten uniek. In Nederland staan geen vergelijkbare constructies. ,,Bij ons heb je natuurlijk die onderwatertunnel, waarin je heel dicht bij de vissen kunt komen. Maar zo’n grote cilinder, nee die zie je niet zo vaak. Het was een hartstikke mooie en gave constructie.”

Ook bij Blijdorp in Rotterdam zijn ze geschrokken. ,,Echt vreselijk wat hier is gebeurd. Hoe zoiets kan gebeuren, daar kun je alleen maar over speculeren. Daar wordt ongetwijfeld onderzoek naar gedaan.” Volgens de Duitse krant Bild is de mogelijke oorzaak van de explosie ‘materiaalmoeheid’. Dat is een proces waarbij materiaal onder aanhoudende druk bezwijkt. Die Welt meldt dat er na een eerste inspectie steeds meer aanwijzingen zijn voor een technisch mankement. Volgens de brandweer werd de enorme tank in één klap vernietigd. ,,Het gaat niet om een klein scheurtje waaruit water is ontsnapt, maar het hele aquarium is abrupt gebarsten.”

Het opengebarsten vat van 11,5 meter doorsnee was sinds deze zomer, na een opknapbeurt van 2,5 jaar, weer in gebruik. Er werden onder andere siliconen afdichtingen vervangen en het vat werd van top tot teen gereinigd. Verder onderzoek moet uitwijzen in hoeverre de renovatie, die 2,6 miljoen euro kostte, met het incident te maken heeft.

Het gaat volgens deskundigen om een uniek aquarium, al is volgens Blijdorp elk aquarium speciaal. ,,In ons Oceanium is veel beton. Onze ruiten zijn 9 tot 11 cm dik. Met kitnaden van kunststof zijn de ruiten afgedicht. Ze worden door de waterdruk op hun plaats gehouden.’’ Hoe dit bij Aquadom is geregeld, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het hotel is onbereikbaar.

Sea Life

Bij Rotes Rathaus, het stadshuis van Berlijn, is het verkeer al vanaf vrijdagochtend 5.45 uur ontregelt na het barsten van AquaDom, het grote glazen aquarium naast de Berlijnse dom. Aan de Karl-Liebknecht-Strasse, de straat waaraan de attractie met hotel ligt, versperren zeker tien brandweerauto’s, ambulances en politiebussen de weg, alles is afgezet met rood lint. Tientallen belangstellenden staan te kijken.

Bij een bushalte behoort een ouder buitenlands echtpaar waarschijnlijk tot de laatste personen die na het barsten van het grote glazen aquarium worden geëvacueerd. Ze staan op het punt een gele stadsbus in te stappen die door de brandweer is ingezet om mensen naar omliggende hotels te rijden.

,,Alle vierhonderd hotelgasten en omwonenden zijn vanochtend inmiddels geëvacueerd’, bevestigt woordvoerder van de brandweer James Klein tegen het AD. ,,We zullen de hele dag nog bezig zijn om het water uit het gebouw te pompen. Het is een enorme klus, want in de cilinder zat 1 miljoen liter water.’

Stabiliteit

Dat moet volgens de brandweerman snel gebeuren, het water tast de stabiliteit van het gebouw aan en zorgt mogelijk voor nog meer onveilige situaties. ,,De daken en wanden moeten daarom zo snel mogelijk watervrij.” Naast de iconische Berliner Dom is een spoor van vernieling te zien. Een heel restaurant lijkt naar buiten geblazen: tafels, stoelen en de rest van het interieur ligt op straat.

Er zwemmen nog vissen in het restant van het actuation. ,,We moeten eerst de stroom uitschakelen, dan de vissen uit het water halen en de rest van het aquarium leegpompen.” Een oorzaak van het barsten van het aquarium kan de brandweer man niet aanwijzen. ,,Hoe dit heeft kunnen gebeuren moet nog blijken uit nader onderzoek.”

De locatie is zeer dicht bij de Alexanderplatz in de Duitse hoofdstad, met de bekende televisietoren.

