Spoorloze verdwijning Emile (2) groot mysterie in Frankrijk, peuter mogelijk in levensgevaar

De zoektocht in het zuidoosten van Frankrijk naar de 2,5-jarige Emile wordt woensdag voortgezet en uitgebreid. De autoriteiten vrezen dat het kind, dat al bijna vier dagen zoek is, in levensgevaar verkeert indien het in het gebied is. Emile verdween zaterdagnamiddag op bezoek bij opa en oma in het gehucht Haut-Vernet, in de bergen circa 130 kilometer ten noordoosten van Marseille. Dorpelingen hebben hem nog zien lopen, maar Emile is sinds zaterdag volkomen spoorloos.

Talrijke gespecialiseerde speurders van politie, brandweer, leger en vreemdelingenlegioen hebben geen enkel spoor van het kind aangetroffen. De inzet van onder meer speurhonden en uiterst moderne apparatuur en helikopters heeft nog steeds niets opgeleverd.

Er is verder ook geen enkele aanwijzing voor wat er gebeurd kan zijn. De procureur van Digne-les-Bains, Rémy Avon, verzuchtte dat ‘er sinds zondag geen enkele vooruitgang is geboekt, we hebben geen enkele aanwijzing, geen enkele informatie, helemaal niets dat ons zou kunnen helpen deze verdwijning te begrijpen‘.

Wildernis

Alle 25 bewoners van het gehucht en tientallen andere mensen zijn verhoord. Minstens dertig panden in de omgeving zijn doorzocht, net als twaalf auto’s. De politie heeft vrijwel niets losgelaten over wie er in de woning van de opa en oma waren, enkel dat Emile er voor de vakantie was.

Het blonde jochie, afkomstig uit de buurt van Marseille, bracht de zomervakantie door bij zijn grootouders in Haute Vernet, een gehucht met 25 inwoners langs een kronkelige weg, in het Franse departement Alpes-Haute-Provence. Het is een bosrijke en bergachtige omgeving, populair bij wandelaars.

Sommige media brengen in herinnering dat het voor heel kleine kinderen mogelijk is enige tijd in de wildernis te overleven. In de binnenlanden van Australië verdween twee jaar geleden de 3-jarige Anthony Elfalak. Hij werd levend teruggevonden dankzij een helikopter na een zoekoperatie van vier dagen. Vorig jaar verdween een jongetje van 3 jaar tijdens extreem koud weer in wouden van de Amerikaanse staat Montana. Hij werd na twee dagen levend gevonden. In de bergen van Corsica verdween in 2013 een tweeling die na 36 uur werd teruggevonden.

Grootouders

Alle huizen in het gehucht Haut-Vernet zijn voor een tweede keer doorzocht. ,,De kleine kent het dorp heel goed. Hij kent zijn buren heel goed, hij kan zich hebben verstopt. Hij kan zijn toevlucht hebben gezocht op zoek naar water of eten, dus geen enkel gebied mag worden uitgesloten en dat geldt ook voor de woningen”, zegt een woordvoerder van de gendarmerie tegen de Franse zender BFM TV.

Rémy Avon, de openbaar aanklager, zei dat twee mensen de jongen het huis van de grootouders hadden zien verlaten. ,,Daarna zijn we hem uit het oog verloren.” De gendarmerie heeft een oproep gedaan aan getuigen die de jongen, die een witte korte broek en een geel topje droeg, gezien kunnen hebben.

Gehucht afgesloten, vrijwilligers niet meer welkom

Volgens de procureur Rémy Avon is er nog geen bewijs van een misdrijf, of het nu moord of ontvoering betreft. Maar geen enkel scenario wordt uitgesloten. Vooralsnog leveren alle inspanningen niets op. Het is ontzettend frustrerend voor de rechercheurs. ,,We staan op hetzelfde punt als waar we gisteren stonden en waar we eergisteren stonden, en het is niet zo dat het onderzoek niet zwaar is opgevoerd”, vertelde Rémy Avon, de procureur van Digne-les-Bains dinsdagavond aan de pers.

‘Geen enkele aanwijzing, geen enkel stukje informatie en geen enkel element’ kan volgens hem de verdwijning van de vermiste Emile verklaren. ,,We hebben alleen twee verklaringen van mensen die het kind ongeveer tien meter van het huis van de grootouders hebben zien wandelen in het kleine aflopende straatje daar”, aldus de procureur. Woensdag wordt het aantal rechercheurs verhoogd van vijftien naar twintig.

Verontrustend

Sinds dinsdag spreken de speurders van een ‘verontrustende’ verdwijning en wordt de zoektocht over een andere boeg gegooid. Haut-Vernet werd afgezet en vrijwilligers zijn niet langer welkom. In totaal worden nu tachtig politieagenten en een tiental gespecialiseerde militairen ingezet. Zij krijgen hulp van speurhonden en een helikopter.

Ook is de politie bezig de telefoongegevens van de laatste dagen in de omgeving uit te zoeken. Mogelijk waren er op het moment van de verdwijning van de jongen mobiele telefoons in de omgeving aanwezig die normaal gesproken niet in het gehucht worden waargenomen.

De autoriteiten hopen nog steeds op een doorbraak. ,,We geven de hoop niet op”, zei de prefect van het gebied, Marc Chappuis eerder.

© AFP

Haut-Vernet ligt op zo'n twee kilometer van Vernet, een dorp met 125 inwoners in het Franse departement Alpes-Haute-Provence. © RV

© AFP

© AFP

