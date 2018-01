Sri Lanka showt enorme lading cocaïne voor het te vernietigen

,,Over ons zerotolerancebeleid zijn we zeer serieus", zei de Sri Lankaanse minister van justitie, Sagala Ratnayaka vandaag. Hij was persoonlijk aanwezig bij de vernietiging van de drugs. De enorme partij illegale goederen, die in 2016 werd gevonden in het ruim van een Colombiaans schip, werd eerst even buiten hoofdstad Colombo in dertig zakken opgestapeld en vervolgens naar een speciale afdeling van een cementfabriek gebracht om te worden vernietigd.