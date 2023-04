SS-bewaker (102) overlijdt tien maanden na zijn veroordeling, hoger beroep liep nog

De hoogbejaarde Duitse kampbewaker die vorig jaar werd veroordeeld tot vijf jaar cel wegens medeplichtigheid aan de moord op ruim 3.500 gevangenen in concentratiekamp Sachsenhausen, is overleden. Onder de slachtoffers waren ook ruim 100 Nederlandse verzetsstrijders.

Josef Schütz, die ontkende in het kamp te hebben gewerkt, ging na de uitspraak meteen in beroep tegen zijn veroordeling. De uitkomst daarvan zal hij niet meer meemaken. De Duitser overleed op 102-jarige leeftijd, bevestigen betrokkenen bij het proces tegen de regionale krant Märkische Allgemeine Zeitung. Hij zou op 13 april ‘s avonds ‘vredig’ zijn ingeslapen in zijn woning in Brandenburg an der Havel, zo’n 80 kilometer ten westen van Berlijn.

Tijdens de rechtszaak beweerde hij als boerenknecht te hebben gewerkt. ,,Ik ben onschuldig en ken Sachsenhausen niet eens’’, zei Schütz in de tot rechtszaal omgebouwde sporthal in zijn woonplaats. De rechtbank bestempelde deze verklaring als ‘niet geloofwaardig’ op grond van talrijke documenten met de persoonsgegevens van de verdachte. Daaruit bleek dat hij tussen oktober 1941 en februari 1945 als SS-bewaker in het kamp werkte, het laatste jaar als Rottenführer (sectieleider). ,,De beklaagde ondersteunde het fusilleren en vergassen willens en wetens’’, zei de aanklager.

Twee van de zestien mede-eisers, eentje uit Nederland en de andere uit Frankrijk, richtten zich tijdens het proces persoonlijk tot de hoogbejaarde Duitser. Hun vaders, allebei verzetsmannen, werden in Sachsenhausen gefusilleerd in de periode dat Schütz als bewaker van de Waffen SS in en rond het concentratiekamp werkte. Chris Heijer (84) uit Leidschendam deed een beroep op het geweten van de verdachte. ,,Hoe hebt u al die jaren rustig kunnen slapen’’, vroeg de Nederlander hem op de man af. Hij wilde dat Schütz wist wat hij heeft aangericht in het kamp en in de levens van de nabestaanden van de slachtoffers én eiste dat hij werd veroordeeld omwille van ‘gerechtigheid’.

Hoogste rechter

De advocaat van Schütz tekende hoger beroep aan tegen de veroordeling van zijn cliënt. Daarbij baseerde hij zich op uitspraken van het Bundesgerichtshof. Daarin oordeelde dit hoogste rechtsorgaan in Duitsland dat de loutere hoedanigheid als kampbewaker niet volstaat voor een veroordeling wegens medeplichtigheid aan nazi-misdaden. Tijdens het proces was niet bewezen dat de verdachte een specifieke daad van moord op gevangenen had gepleegd.

De dood van Josef Schütz, qua leeftijd de oudste vervolgde persoon voor medeplichtigheid aan nazi-misdaden, betekent het einde van een van de laatste rechtszaken tegen oorlogsmisdadigers of medeplichtigen van het nazi-regime in Duitsland. Vervolging van ‘kleine vissen’ die niet rechtstreeks betrokken waren bij nazi-misdaden kan in de Bondsrepubliek pas sinds 2011. De 91-jarige John Demjanjuk werd toen als eerste oud-bewaker veroordeeld voor medeplichtigheid aan moord op ruim 28.000 mensen in concentratiekamp Sobibor. Tot dan toe moest het Duitse Openbaar Ministerie steeds bewijzen dat een verdachte rechtstreeks betrokken was bij specifieke misdrijven.