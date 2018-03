Staaloorlog: Europa klaar om terug te slaan naar Trump

VS biedt in Thailand opgepakte Wit-Russische 'sekscoach' geen asiel

13:06 De veelbesproken 'sekscoach' Anastasia Vasjoekevitsj (21) is niet welkom in de VS. Het Wit-Russische model, dat vastzit in Thailand, zegt over bewijzen te beschikken voor de Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016.