Stadsdeelvoorzitter Eric Adams claimt overwinning voorverkiezing burgemeesterschap New York

Moeder (33) neust in kledingcon­tai­ner, komt klem te zitten en overlijdt

6 juli Achter een winkelcentrum in de West-Australische stad Perth is in een kledingcontainer het lichaam van een vrouw gevonden. Het slachtoffer kwam door verstikking om het leven. Er is geen sprake van een misdrijf , bevestigt de politie na onderzoek. ,,Ze is onder zeer ongelukkige omstandigheden om het leven gekomen.”