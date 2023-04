Standbeeld van afgemaakte walrus Freya onthuld in Oslo

Noorse dierenliefhebbers zamelden meer dan 200.000 kronen (20.000 euro) in om een standbeeld van de walrus te laten maken. Volgens initiatiefnemer Erik Holm moet het standbeeld voor eens en altijd duidelijk maken ‘dat we de natuur niet altijd kunnen of mogen doden en verwijderen wanneer deze in de weg staat'.

Freya op bezoek in Nederland

Ook ons land is bekend met Freya. De walvis zwom in 2021 een aantal weken rond voor de Nederlandse kust. Het kolossale dier rustte onder meer uit op een onderzeeër van de Nederlandse marine, de Zr.Ms. Dolfijn. De onderzeedienst van de marine heette het dier welkom en fotografeerde Freya van dichtbij. Het dier was destijds al meerdere keren waargenomen voor de Nederlandse kust, onder meer in de havens van Den Helder en Harlingen, en op Schiermonnikoog en Terschelling. Freya was waarschijnlijk de weg kwijt geraakt toen zij op zoek was naar eten, de dieren horen namelijk thuis in het noordpoolgebied. Het was destijds 23 jaar geleden dat in Nederland een walrus opdook. Voordat hij aankwam in Noorwegen werd Freya ook voor de kusten van Duitsland, Denemarken en Schotland gespot.