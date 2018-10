Stap op de trein die links en rechts Amerika verbindt

Alsof hij nooit anders heeft gedaan maakt Freeman Nisley selfies, met de kaal geoogste akkers van Illinois op de achtergrond. Dat hij in Chicago in de trein is gestapt met zijn bezittingen in een weekendtas en een smartphone in zijn hand, is hoogst opzienbarend. Want Freeman (21) is Amish. Die telefoon is verboden in zijn kerk. Hij wil hem houden, omdat het zo’n fijn communicatiemiddel is. Om te voorkomen dat hij op oneervolle wijze geëxcommuniceerd zou worden, besloot hij zelf uit de Amish-gemeenschap te stappen.