Steeds meer aanwijzingen dat Rusland nieuwe mobilisatiegolf voorbereidt

Zeker 34 doden bij zelfmoord­aan­slag in moskee Pakistan, veel politie­agen­ten onder slachtof­fers

In de Pakistaanse stad Peshawar zijn door een zelfmoordaanslag in een moskee zeker 34 mensen om het leven gekomen. Ook vielen er zo’n 150 gewonden, van wie sommigen in kritieke toestand verkeren. De vrees is dat het dodental verder oploopt.

13:41