Steekincident met drie doden in Duitsland: Dader was bekend bij politie en werd psychisch behandeld

Moedige burgers

A. kwam omstreeks 17 uur een filiaal van warenhuisketen Woolworth binnen, zou er een mes uit een van de schappen hebben gegraaid en ging daarmee klanten te lijf. Daarna vluchtte hij de straat op en stak opnieuw in op mensen. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe hij blootsvoets en gekleed in een spijkerbroek en lichtgekleurde trui door de straten trekt met in zijn hand een groot mes. Burgers proberen hem uit te schakelen, gooien voorwerpen naar hem toe en jagen hem op.

Afghaanse asielzoeker

Nog geen vijf jaar geleden was Würzburg ook al het toneel van een schijnbaar willekeurige aanval met vier zwaargewonden van wie twee in levensgevaar verkeerden. Een Afghaanse vluchteling ging op 18 juli 2016 reizigers in een regionale trein te lijf met een mes en een bijl. Daarna vluchtte hij en viel een wandelaarster aan. De politie schoot de 17-jarige Reza A. uiteindelijk dood. Hij was een zogenoemde alleenreizende minderjarige asielzoeker (ama). Terreurgroep IS eiste de aanvallen op, waarmee het drama de eerste terreuraanslag van IS in Duitsland was.