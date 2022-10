Steekpartij in supermarkt Milaan: één dode, Arsenal-voetballer Marí in rug gestoken

Monza heeft Sky Sports laten weten dat de verdediger in zijn rug is geraakt, maar dat zijn verwondingen niet ernstig zijn. ,,Pablo Marí heeft een vrij diepe wond in zijn rug, die gelukkig geen vitale organen zoals de longen of andere heeft geraakt", zegt CEO van Arsenal, Adriano Galliani. ,,Zijn leven is niet in gevaar.” Op Twitter schreef hij: ,,Beste Pablo, we zijn hier allemaal dicht bij jou en je familie, we houden van je, blijf vechten zoals je weet, je bent een krijger en je zult snel beter worden.”



De voetbalclub laat weten ‘geschokt te zijn zijn door het vreselijke nieuws. ,,Onze gedachten zijn bij Pablo en de andere slachtoffers van dit vreselijke incident", aldus Monza in een verklaring. Arsenal-coach Mikel Arteta reageerde in Eindhoven na afloop van de 2-0-nederlaag tegen PSV op het bericht. ,,Ik hoor het net, maar ik weet dat (technisch directeur) Edu contact heeft gehad met zijn familie. Hij is in het ziekenhuis, maar hij lijkt oké”, aldus Arteta tegenover The Mirror. Vrijdagmorgen werd duidelijk dat de verdediger een operatie moet ondergaan.



Een 46-jarige verdachte is aangehouden. Het motief voor de aanslag is nog niet duidelijk. De man zou psychische problemen hebben en onder verplichte medische behandeling staan. De politie sloot terroristische motieven uit.