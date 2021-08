Steenrijke politicus uit Rusland schiet onschuldige man dood ‘die hij aanzag voor bruine beer’

De schietpartij vond plaats op maandag 2 augustus in de buurt van een vuilnisbelt in Ozernovsky, een dorpje in het verre oosten van Rusland. Daar zou een bruine beer zijn gezien die de lokale bevolking zou bedreigen. De schatrijke miljonair en politicus Igor Redkin wilde het dier naar eigen zeggen wegjagen en besloot daarom een schot te lossen.

Hierbij maakte hij gebruik van een luxe jachtgeweer, uitgerust met speciale optische vizieren om ook onder moeilijke omstandigheden goed te kunnen schieten. ,,Ik schoot in de schemering op de beer”, meldt Redkin in een verklaring aan Russische media. ,,Later hoorde ik dat een lokale bewoner rond dezelfde tijd in het gebied gewond was geraakt en in het ziekenhuis is overleden.”

Het slachtoffer is de 30-jarige Andrey Tolstopyatov, vader van een zoon.

Quote Hij was er zeker van dat hij een beer aan het neerschie­ten was, er waren geen mensen te zien Olga Struchenko, advocaat van Igor Redkin

Celstraf

Nadat iemand anders hem inlichtte dat er een man door zijn toedoen was overleden, gaf de Rus zich aan bij de politie. Hij schortte tegelijkertijd zijn lidmaatschap van de Russische politieke partij Verenigd Rusland op en trok zijn herverkiezingscampagne van volgende maand in.

Redkin, mede-eigenaar van verschillende grote bedrijven op het schiereiland Kamtsjatka, hangt een jarenlange celstraf boven het hoofd. Hij zegt bereid te zijn om iedere straf te aanvaarden die de rechtbank zal bepalen. In afwachting van het proces staat de Russische miljonair onder huisarrest. Dat zal zeker twee maanden zo blijven, meldt de BBC.

Zijn advocaat Olga Struchenko benadrukt tegenover dablad The Mirror dat het parlementslid voorafgaand het drama al twee beren had weggejaagd. Hij zou het menselijke slachtoffer voor een derde beer hebben aangezien. ,,Hij was er zeker van dat hij een beer aan het neerschieten was, er waren geen mensen te zien.”

Rijk

Het gezaghebbende zakentijdschrift Forbes rangschikt Redkin als de twintigste rijkste ambtenaar van het land, met een nettowaarde van 715,7 miljoen roebel, omgerekend zo’n 8,3 miljoen euro.

