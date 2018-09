Stel al drie jaar op fruitdieet: 'we poetsen onze tanden niet meer'

Het is december 2013. De Poolse interieurarchitecte Tina Stoklosa kampt al jaren met overgewicht en wil in aanloop naar de feestdagen alvast enkele kilo’s verliezen. Al zoekend naar recepten voor lekkere groentensmoothies stoot ze op de fruititariër-beweging: een groep mensen die niets anders eet dan fruit.

In een verwoede poging om toch enkele kilo’s te verliezen, besluit ze het dieet een kans te geven. ,,Ik heb heel mijn volwassen leven overgewicht gehad”, bekent ze aan The Daily Mail. ,,Ik probeerde alle diëten waarna ik telkens weer terugviel in het overmatig eten van ongezonde dingen. De kilo’s bleven aantikken. Ik moest iets anders proberen.”

Ze zou het dieet een week lang proberen als detox voor de feestdagen. En dat viel ontzettend mee. ,,Ik voelde me geweldig die week”, zegt ze nu. ,,Licht, optimistisch, zelfs een beetje high. Het was alsof ik dertig centimeter boven de grond wandelde. Ik leek wel verliefd op alles om me heen.”

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fit_shortie_eats) op 16 Jun 2018 om 3:16 PDT

Tevreden van haar eerste week diëten besluit ze haar fruitige levensstijl verder te zetten. Ze wil nooit meer hervallen in ‘normaal voedsel’, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Tijdens de eerste twee jaar geeft ze verschillende keren toe aan de verleidingen van de westerse voedselindustrie. Meer dan honderd keer laat ze zich overtuigen door de vele eettentjes in Warsaw.

30 bananen per dag

In 2015 is ze dat vallen en weer opstaan zat en neemt ze een drastische beslissing: ze laat Polen achter zich en gaat het geluk opzoeken op het paradijselijke Bali. In de thuishaven van het exotische fruit wil ze haar leven wijden aan het zoeken naar en eten van unieke en zeldzame vruchten.

Ook haar lichaam is duidelijk veranderd met haar nieuwe levensstijl. Waar de weegschaal in 2013 nog 83 kilogram aangaf, weegt ze er drie jaar later nog maar 51 . Het extreme dieet werpt dus zijn vruchten af.

Volledig scherm (De haast onherkenbare) Tina in 2012 voor ze aan haar fruitdieet begon. © Instagram

Toch doet ze zichzelf zeker niets te kort. Hoewel ze alleen maar fruit eet, speelt ze elke dag tussen de 2.000 en 4.000 calorieën naar binnen. Dat is ruim boven de dagelijks aanbevolen hoeveelheid van 2.000 à 2.500 calorieën. In Bali eet ze een breed scala aan vruchten, maar wanneer ze op bezoek is in Europa is het moeilijker een gevarieerde fruitmaaltijd samen te stellen. Dan overleeft ze meestal op ongeveer 30 bananen per dag.

Liefde voor fruit én elkaar

Trots op het leven dat ze leidt, richt Tina een Instagramprofiel op. Hier toont ze de wereld welke unieke vruchten ze in Bali tegenkomt. Eén van haar vele volgers is de Vlaming Simon Beun. De blonde twintiger uit Izegem raakt gefascineerd door haar levensstijl en besluit het zelf ook te proberen.

De twee sturen enkele berichtjes over en weer en na een half jaar gepraat te hebben, trekt Simon zelf naar Bali om Tina in levende lijven te ontmoeten. Naast hun liefde voor fruit blijken ze er ook de liefde voor elkaar gemeen te hebben. De vonk slaat over en Simon besluit in Indonesië te blijven.

View this post on Instagram Een foto die is geplaatst door null (@fit_shortie_eats) op 4 Aug 2018 om 4:08 PDT

Nooit meer je tanden poetsen

Vandaag wonen Tina en Simon samen in Bali. Ze zijn ondertussen verloofd en speuren samen Zuidoost Azië af op zoek naar fascinerende fruitsoorten. Op Instagram en YouTube brengen ze verslag uit van hun reizen en ontdekkingen. Ze hopen zoveel mogelijk mensen van hun bijzondere levensstijl te overtuigen.

De positieve effecten zijn naar eigen zeggen dan ook talrijk. Naast het gewichtsverlies helpt een fruitdieet volgens hen ook depressies, chronische ziektes en kanker te genezen. Wetenschappelijk bewijs hiervoor is er echter niet. Daarnaast moet je als fruititariër nooit meer je tanden poetsen. Volgens het koppel doen de vruchten dat in jouw plaats .