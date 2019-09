Stel houdt geslacht baby al 17 maanden geheim: ‘Hij of zij mag zelf kiezen wat het wordt’

Een echtpaar uit de plaats Keynsham in het zuidwesten van Engeland houdt al zeventien maanden het geslacht van hun baby Anoush geheim voor de buitenwereld. Volgens moeder Hobbit Humphrey (38) en vader Jake England-Johns (35) gaat het om een bewuste keuze. ,,We willen ons kindje beschermen tegen al dan niet onbewuste vooroordelen over gender, opdat hij of zij de kans krijgt zich zelfstandig als jongen of meisje te ontwikkelen.”

De ouders, zo vertelden ze gisteren aan de BBC, hebben zelfs de grootouders van Anoush niets verteld over zijn of haar geslacht. Eén van de oma’s zou inmiddels wel op de hoogte zijn, omdat ze onlangs tijdens het oppassen de luier van het kindje moest verschonen. Het stel heeft de grootmoeder daarna nadrukkelijk verzocht het geslacht van het kleintje voor zich te houden. En daar houdt ze zich aan.

Als de ouders met hun kindje de straat op gaan, krijgt Anoush kleding aan waaruit het geslacht niet valt af te leiden. De ene dag draagt de baby stoere jongenskleding, vervolgens weer een snoezige meisjesoutfit. ,,We zitten niet te wachten op van die typische reacties die zijn gebaseerd op gender. Daarom noemen we hem of haar ook bewust ‘het’”, aldus de vader. Het stel gaan overigens nog verder. Liever hebben ze dat hun kindje wordt aangesproken met ‘hen’. ,,Dan wordt Anoush benaderd als zowel jongen als meisje. Zo kan onze zoon of dochter opgroeien in een eigen ‘luchtbel’ en zonder druk van buiten kiezen wat hij of zij uiteindelijk wordt.”

Het jongetje of meisje, dat nog niet in de war zou zijn geraakt van de manier waarop hij of zij wordt aangesproken, heeft niet alleen jongens- en meisjeskleding tot zijn of haar beschikking. De woonboot van het koppel ligt ook vol speelgoed waarmee het kleintje alle kanten op kan. Dus typische jongens- en meisjesdingen als autootjes of poppen. ,,Het is aan ons kind om te kiezen waarmee het speelt”, aldus de moeder die vooral wil dat Anoush een gelukkig mensje is. ,,Anoush is onze heerlijke baby, wat het ook is en zal zijn.”

Het echtpaar, actief lid van de organisatie Extinction Rebellion die de aarde wil beschermen tegen de gevolgen van klimaatveranderingen, krijgt volgens eigen zeggen ook kritiek. De moeder: ,,Bijna iedereen wil weten wat Anoush is. Dat we hem of haar beschouwen als genderneutraal gaat er bij velen niet in. Maar we houden voet bij stuk. Het is zijn of haar leven. Niet dat van de veroordelende buitenwereld.”

Discussies

Volgens de vader hebben zijn vrouw en hij op straat al ontelbare interessante en positieve discussies gehad over het belang van een genderneutrale opvoeding van kinderen. ,,Dat hebben we dus al bereikt”, aldus de vader. ,,Onze visie heeft een gunstig effect op de samenleving rondom Anoush. Er is steeds meer begrip.”

De ouders weten nog niet hoelang ze hun zoon of dochter ‘het’ of 'hen’ blijven noemen. Als hun kindje oud genoeg is en duidelijk is welke kant het jongetje of meisje opgaat, brengen ze dat naar buiten. Tot die tijd mag Anoush kiezen wat hij of zij wil. De vader: ,,De ene dag wil hij of zij tijdens een theefeestje spelen met poppen en dan weer in de blubber met motorfietsjes. Hij of zij heeft de keuze nog niet gemaakt. We zijn benieuwd hoe hij of zij zich in de toekomst zal ontwikkelen. Hoe dan ook respecteren we elke keuze. Door het leven gaan als jongen, meisje of misschien wel een andere vorm. Het is allemaal prima.”