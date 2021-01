Stemming opperbest onder Trump-aanhangers: 'Ze zouden al die idioten uit hun functie moeten zetten’

‘Weer aardver­schui­ving bij Noors dorp, zoeken tijdelijk gestaakt’

5 januari Bij het Noorse dorp Ask is dinsdag opnieuw een aardverschuiving geweest. De zoekactie naar overlevenden van de verschuiving die daar vorige week woensdag plaatsvond, is daarop tijdelijk gestaakt, meldt de publieke omroep NRK. Er zouden dit keer geen gewonden zijn gevallen.