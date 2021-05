Steun voor troostende hulpverlener Luna (20) na haatreacties op foto met vluchteling

De Spaanse enclave Ceuta, die grenst aan Marokko, wordt al dagen overspoeld door Afrikaanse migranten. Die zien de stad op het schiereiland Tingitana, aan de overkant van Gibraltar, als een toegangspoort tot de Europese Unie.

De Marokkaanse autoriteiten zouden begin deze week plots de grensbewaking hebben versoepeld. Daarop lukte het zo’n achtduizend mensen om zwemmend of met bootjes de zwaarbeveiligde Spaanse enclave binnen te komen. Dat zorgde voor dramatische taferelen. Sommigen dreven met een geïmproviseerd zwemvest van plastic flesjes in de zee. Lichamen van verdronken migranten spoelden aan.

Tussen al dat leed was er de ontroerende foto van de troostende Luna Reyes, vrijwilliger bij het Rode Kruis in Spanje. Ze knuffelt op het strand van Ceuta een huilende Senegalese vluchteling, die net veilig het vasteland had bereikt.

Reddingslijn

Ze weet niet hoe de man heet. Maar ze zag dat hij vermoeid was en had hem wat water gegeven. ,,Hij huilde, ik stak mijn hand uit en hij omhelsde me”, zei ze. ,,Hij klampte zich aan me vast. Die omhelzing was zijn reddingslijn.”

Volledig scherm Een baby wordt door een reddingswerker uit de zee gehaald. © EPA

De foto ging viral in Spanje. Luna kreeg een storm van kritiek over zich heen. Ze werd lastiggevallen door aanhangers van de Spaanse extreemrechtse partij Vox en andere mensen die verontwaardigd waren over de aankomst van migranten in Ceuta.

Beledigingen

,,Ze zagen dat mijn partner zwart is”, vertelde ze bij de Spaanse televisiezender RTVE. ,,Ze bleven me beledigen en vreselijke, racistische dingen tegen me zeggen.” Luna schermde haar profielen op sociale media af.

Toen het nieuws bekend werd dat het meisje werd lastiggevallen, begon het internet terug te vechten. De hashtag #GraciasLuna werd trending in Spanje, vergezeld door woorden van steun.

Tekst gaat verder onder tweet.

Er waren tweets van onder andere Rita Maestre, raadslid van Madrid en Nadia Calviño, de Spaanse minister van economie. Ook de secretaris-generaal van het Rode Kruis bedankt Luna Reyes, omdat ze de wereld toont hoe menselijkheid eruitziet.

Luna zelf vindt het niet bijzonder wat ze deed. Ze beschrijft iemand in nood knuffelen als ‘het meest normale dat je kunt doen’. De hulpverlener ging niet in op de steunbetuigingen in haar korte opmerkingen aan verslaggevers. Ze zei dat ze nog steeds aan het bijkomen is van de ervaring om aan de frontlinie te staan. ,,We zijn niet getraind om zoiets te zien.”

Teruggestuurd

Ze is vooral bezorgd dat de Senegalees is teruggestuurd naar Marokko. Spanje heeft dat al met 6500 migranten in Ceuta gedaan, zei de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken Fernando Grande-Marlaska, die op de radio verklaarde dat de situatie nu weer ‘normaal’ is in vergelijking met de afgelopen dagen.

Volledig scherm © AP

Marokkaanse veiligheidstroepen grepen later alsnog in. De overheid charterde ook bussen om Marokkanen die zich in het gebied hadden verzameld terug te brengen naar de steden waar ze vandaan kwamen. Ingewijden zeggen dat er donderdagavond al zo’n drieduizend mensen waren weggebracht.

Overhoop

Spanje en Marokko lagen voorafgaand aan de bestorming overhoop over de Spaanse hulp aan een zieke separatistenleider, Brahim Ghali van het Polisario Front. Die groep wil een eigen staat in de door Marokko geclaimde Westelijke Sahara. De Marokkaanse regering vond het onacceptabel dat ze niet was geïnformeerd dat Ghali in een Spaans ziekenhuis lag.

Minister Grande-Marlaska sprak vrijdag de hoop uit dat snel een punt kan worden gezet achter het diplomatieke conflict. ,,Het is onvoorstelbaar dat een humanitair gebaar kan leiden tot een situatie zoals de crisis in Ceuta”, zei hij.

Volledig scherm © AP

